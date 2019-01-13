Fiorentina in vantaggio con Chiesa! Bello spunto di Simeone all'87..
Si porta in vantaggio la Fiorentina all'87' minuto! Dopo un corner del Torino, Benassi lancia lungo per Simeone che ..
A cura di Redazione Labaroviola
13 gennaio 2019 16:28
Si porta in vantaggio la Fiorentina all'87' minuto! Dopo un corner del Torino, Benassi lancia lungo per Simeone che dopo 80 metri di scatto calcia verso la porta. Nel rimpallo arriva Chiesa che di prima calcia e segna la rete del vantaggio. Bella l'esultanza del numero 25 che corre dai tifosi e gli abbraccia.