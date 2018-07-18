Fiorentina in vantaggio, Chiesa segna il raddoppio
Si porta nuovamente in vantaggio la Fiorentina di Stefano Pioli nell'amichevole contro l'Hellas Verona. Chiesa raccoglie la palla..
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 17:50
Si porta nuovamente in vantaggio la Fiorentina di Stefano Pioli nell'amichevole contro l'Hellas Verona. Bel lavoro di Diks che dalla destra entra in area e appoggia per Chiesa. Il talento viola non ci pensa due volte e scarica un preciso destro all'angolino basso. Il portiere del Verona non ci puó fare nulla