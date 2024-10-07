Fiorentina, in sei andranno in Nazionale, Kouamé l'ultimo a rientrare. Due settimane per ripartire

Nessun volo transoceanico per i calciatori della Fiorentina

Nessuna diaspora e, anche stavolta, nessun volo transoceanico per i giocatori della Fiorentina in occasione di questa seconda sosta per le Nazionali. Anche a ottobre Palladino ha potuto tirare un sospiro di sollievo visto che in occasione della pausa del campionato saranno appena sei i giocatori che lasceranno il Viola Park per aggregarsi alle rispettive Selezioni. Un mese fa erano stati otto ma la scelta da parte di Croazia e Marocco di non convocare rispettivamente Pongracic (non al top) e Richardson (poco impiegato col club) garantirà al tecnico di poter lavorare con un numero più che sufficiente di giocatori per iniziare a preparare il prossimo ciclo di gare in campionato. Certi già di lasciare Firenze, come detto, sei elementi, cinque dei quali azzurri: Kean (che già ieri ha raggiunto Coverciano dopo il match col Milan per lavorare in vista dei due impegni di Nations League con Belgio e Israele), Bove e Kayode (che il 15 ottobre giocheranno con l’Under-21 l’ultima partita dei gironi per le qualificazioni al prossimo Europeo), Comuzzo (che assieme ad Harder della Primavera sarà impegnato nell’Italia Under-20 con Inghilterra e Portogallo nella fase élite dell’Europeo) e Martinelli (che con l’Under-19 affronterà in doppia amichevole il Galles, assieme a Kouadio). Volerà invece in Costa d’Avorio Christian Kouame, convocato all’ultimo dal ct Faé per le due sfide contro la Sierra Leone (11 e 15 ottobre) valide per la qualificazione alla Coppa d’Africa: l’ex Genoa sarà l’ultimo a rientrare a Bagno a Ripoli. Lo scrive La Nazione.