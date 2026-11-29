Fiorentina in crisi, è notte fonda! Arriva un altro ko, l'Udinese vince 1-0 al Bluenergy Stadium

Piove sul bagnato in casa Fiorentina! De Gea va ko per un problema al polpaccio. Nel finale Viola ad un passo dall'1-1 con Gonçalves

Tredicesima giornata di campionato per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che oggi, alle ore 12:30, al Bluenergy Stadium di Udine incontra l'Udinese di Paolo Zanetti. La viola è reduce dal brutto ko dell'U-Power Stadium arrivato con il Monza nella partita dopo la sosta nazionali.

Nella Fiorentina ancora assente Marin Pongracic, nell'ultima gara si è fermato un'altro difensore centrale, Viery. Arthur Atta è rientrato con il Monza tra i convocati e oggi potrebbe avere a disposizione uno spezzone di partita per mettere minuti nelle gambe.

PRIMO TEMPO. A battere il calcio d’inizio è l’Udinese. Al 5’ buona azione della Fiorentina, imbucata di Jimenez per Mastantuono che parte troppo in anticipo, l’argentino è stato beccato in offside. All’8’ l’Udinese passa subito in vantaggio. Zaniolo dentro per Lovric che salta Ranieri e calcia, traversa-palo-gol. Al 13’ punizione dentro di Mastantuono, Pellegrino prova a fare da sponda ma la palla si spegne tra le mani di Okoye. Al 18’ Kamara calcia da posizione defilata, ma era partito in fuorigioco. Al 28’ primo squillo della Fiorentina! Pellegrino si libera da Solet e di sinistro calcia, palla di poco a lato. Al 32’ Zaniolo si accentra e calcia con il sinistro, palla sul fondo. Al 36’ Joao Mario perde un pallone sanguinoso, Ekkelenkamp calcia, super parata di De Gea a tenere in piedi la Fiorentina. Al 38’ ancora un’altra bella parata di ginocchio di De Gea sul tiro di Zaniolo. Al 40’ Udinese vicino al raddoppio. Abankwah anticipa Joao Mario e corregge di testa il cross, la palla si stampa sul palo. Al 45’ miracolo di De Gea! Punizione dentro per Karlstrom che anticipa Pellegrino di testa, lo spagnolo salva spedendo palla in angolo, poi resta a terra, problemi al polpaccio destro. Vanoli costretto ad effettuare il primo cambio, al suo posto entra Christensen. Il capitano della Fiorentina rientra subito negli spogliatoi con lo staff medico.

SECONDO TEMPO. Subito un doppio cambio nella Viola, fuori Brescianini e Joao Mario, dentro Gonçalves e Valdepenas. Nella seconda frazione il primo possesso è della Fiorentina. Al 48’ conclusione sballata di Kamara. Al 54’ Lovric ci prova di testa ma non dà forza. Al 57’ Lovric calcia dalla distanza, palla sul fondo. Al 60’ ammonito Ranieri. Al 60’ conclusione fuori dallo specchio di Gonçalves. Al 61’ nei friulani dentro Zanoli, fuori Vojvoda. Al 65’ Mastantuono calcia e viene murato, Ndour conclude da fuori area senza trovare lo specchio. Al 68’ dentro Beto, fuori Mastantuono. Al 69’ sinistro di Zaniolo che finisce in curva. Al 70’ dentro Bayo fuori Zarrega. Al 74’ l’Udinese va sul 2-0 con Solet dopo un flipper in area di rigore, fischiato l’offside. Il check conferma il fuorigioco, i friulani restano sull’1-0. All’80’ dentro Atta, fuori Pellegrino. All’85’ destro di Jimenez, Okoye fa buona guardia. All’88’ nell’Udinese, fuori Zaniolo, dentro Miller. Al 92’ Fiorentina ad un passo dall’1-1. Sfortunato Gonçalves che colpisce in pieno il palo, la sfiora Okoye. Al 92’ giallo per Ekkelenkamp. Al 94’ ammonito Ndour. Dopo 5’ arriva il triplice fischio di La Penna, l’Udinese vince 1-0.