Fiorentina in campo oggi per sfatare anche due tabù. Dopo il Milan bisogna invertire la rotta 

Necessario un cambio di passo per la Fiorentina, cinque delle prossime sette saranno in trasferta

Dopo la serata da sogno vissuta con il Milan, la Fiorentina va in cerca di continuità a Lecce. Sarebbe stato meglio non fermarsi per la pausa delle nazionale perché le onde vanno cavalcate dopo un avvio di stagione complesso, e dunque la gara di oggi al Via del Mare vale più di semplici tre punti. Quella di oggi sarà la prima partita di un ciclo intenso e potrà dare indicazioni più precise di quelle che potranno essere le ambizioni di questo gruppo.

Soprattutto, la squadra di Palladino deve dimostrare di saper invertire la rotta con le "piccole" visto che la Fiorentina ha dato il meglio di sé quando sono gli altri a doversi prendere la partita. Oggi di fronte ci sarà la squadra di Gotti, ultima per possesso palla in questa Serie A, ed è facile immaginare a chi toccherà dover fare la gara. La parola d'ordine è continuità: se questo dovrà essere il mese della svolta, la Fiorentina dovrà sfatare anche un altro tabù, quello della vittoria esterna. 5 delle prossime 7 saranno lontano dal Franchi, è obbligatorio il cambio di passo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/ecco-chi-e-rayan-vitor-il-brasiliano-che-vuole-la-fiorentina-ricorda-nico-e-ilicic-ha-la-fame-di-adriano/273199/