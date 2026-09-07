Fiorentina in apprensione per Oulai. Nazione: "Rischia di essere out fino alla sosta"

Un guaio non da poco per la Fiorentina

L’apprensione, adesso, è tutta incentrata su Christ Oulai e sui suoi tempi di recupero dopo l’infortunio muscolare che sabato lo ha costretto al cambio dopo pochi minuti da inizio partita. Se ne saprà di più oggi, quando la Fiorentina tornerà a lavorare al Viola Park dopo le 24 ore di riposo che erano state concesse alla squadra e potranno essere più chiare le condizioni dell’ivoriano. Vittima di un infortunio al retto femorale destro che rischia di fargli saltare quantomeno la sfida di venerdì prossimo a Venezia e, nella peggiore delle ipotesi, anche le successive gare prima della sosta contro Pisa (in Coppa Italia) e Napoli.

Un guaio non da poco per la Fiorentina, che si trova oggi ad avere a che fare con un reparto che, ultimato il mercato, si è riscoperto numericamente insufficiente (con cinque elementi e la scelta di giocare a tre, manca un elemento per completare il gioco delle coppie voluto) e con tutta probabilità anche mal costruito. La mancanza di un regista vero e proprio in rosa è qualcosa che infatti sta emergendo pian piano (da qui la scelta di sondare nella parte finale del mercato profili come quelli di Torreira e Brozovic), unitamente all’assenza di un leader che nei momenti difficili avrebbe potuto dare una mano ad un gruppo che è oggi tra i più giovani della Serie A (Mandragora, in tal senso, sarebbe potuto servire). Lo scrive La Nazione.