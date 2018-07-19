Fiorentina, il programma di oggi a Moena: doppia seduta di allenamento e sessione di autografi nel pomeriggio
Come possiamo leggere sul profilo Instagram ufficiale de la Fiorentina, oggi a Moena la squadra di Mister Pioli sosterrà una doppia seduta di allenamento: una alle ore 10.00 e l'altra nel pomeriggio a...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2018 09:12
Come possiamo leggere sul profilo Instagram ufficiale de la Fiorentina, oggi a Moena la squadra di Mister Pioli sosterrà una doppia seduta di allenamento: una alle ore 10.00 e l'altra nel pomeriggio alle ore 17.00. Alle ore 16.00 è prevista al Viola Village una sessione di autografi momento interamente dedicato ai tifosi viola.