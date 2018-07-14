FIORENTINA, IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il programma della giornata di oggi della Fiorentina, tra allenamento, amichevole e conferenza stampa per fare il punto sulla situazione viola.

Giornata ricca di impegni per la Fiorentina di mister Pioli. Alle 10 iniziato il primo allenamento del giorno con test atletici e eserici di tattica. Alle 17.30 seconda amichevole stagionale contro l'US BORGO. Al termine del match ci sarà la consueta conferenza stampa di Pioli per fare il punto della situazione su giocatori e mercato. Y