Fiorentina, idea Soulé: primi contatti con la Roma, servono oltre 40 milioni

Il giocatore non spinge per lasciare Roma

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sul mercato della Fiorentina e sul possibile arrivo di un esterno, evidenziando come non ci sia più l’urgenza di chiudere rapidamente le operazioni. Fabio Grosso ha già dato un’identità precisa alla squadra e i prossimi innesti dovranno soprattutto garantire maggiore qualità, sia dal punto di vista tecnico che tattico, all’interno del suo sistema di gioco.

Tra i profili monitorati c’è anche Matias Soulé, anche se la pista che porta all’argentino presenta diverse difficoltà. La Roma valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, una cifra che rende l’operazione tutt’altro che semplice. Inoltre, Soulé non sembrerebbe particolarmente intenzionato a lasciare la Capitale.

La Fiorentina, intanto, ha mosso i primi passi prendendo contatti per sondare la situazione. Adesso il club viola attende di capire se nei prossimi giorni potranno emergere condizioni favorevoli per trasformare Soulé da semplice nome valutato a concreto obiettivo di mercato.