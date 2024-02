Il Corriere dello Sport scrive: “Fiorentina: i punti deboli li conoscono tutti, tranne i viola stessi”

Il Corriere dello sport apre oggi con la disamina tattica della partita di ieri tra Fiorentina ed Empoli, occupandosi di una questione ormai nota a tutti: la Fiorentina subisce troppo in contropiede. I viola, troppe volte, appaiono svagati nel correre all’indietro e nel coprire gli spazi se attaccati alle spalle dopo aver perso palla in avanti. Ieri ad Empoli è successo ben 3 volte fino a quando la squadra ha preso gol su rigore,dopo il fallo commesso per bloccare la ripartenza avversaria. Nicola ha studiato bene i punti deboli della Fiorentina, schierando tutti giocatori rapidi pronti ad aggredire la profondità e così è stato, il problema è che non si tratta di una novità ma ormai è un qualcosa di noto a tutti.