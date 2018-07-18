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Fiorentina-Hellas 1-1, a Simeone risponde Cisse

Si porta in vantaggio alla mezz'ora la Fiorentina di Stefano Pioli nella terza amichevole contro l'Hellas Verona. Il gol..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 17:41
Fiorentina-Hellas 1-1, a Simeone risponde Cisse -
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Simeone
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Si porta in vantaggio alla mezz'ora la Fiorentina di Stefano Pioli nella terza amichevole contro l'Hellas Verona. Palla larga di Dabo per Benassi che di mette subito in mezzo per Simeone. Il Cholito a porta vuota non puó sbagliare e segna la rete dell'1-0

Una manciata di minuti dopo risponde Cisse per il Verona, pescando l'angolino da pisizione defilata

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