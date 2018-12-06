Fiorentina, Haddadi il nome nuovo di Corvino per la difesa, su di lui anche l'Udinese

Secondo quanto riporta Le Dijon show la Fiorentina avrebbe messo nel mirino per il mercato di Gennaio il difensore Oussama Haddidi, classe '92 di nazionalità turca. Il difensore, attualmente di propri...

Secondo quanto riporta Le Dijon show la Fiorentina avrebbe messo nel mirino per il mercato di Gennaio il difensore Oussama Haddidi, classe '92 di nazionalità turca. Il difensore, attualmente di proprietà del Dijon e con il contratto in scadenza a Giugno prossimo, può giocare sia da centrale che da terzino. Su di lui ci sono vari club fra cui l'Udinese, vedremo se Corvino deciderà di affondare il colpo per quello che comunque sarebbe un rinforzo al reparto dove la Fiorentina ha meno bisogno al momento.