Fiorentina, Gilardino in pole per il dopo Italiano

Alberto Gilardino, attuale tecnico del Genoa, sempre più vicino alla panchina della Fiorentina. Il suo nome è quello che maggiormente circola da settimane nell’ambiente viola per il dopo Italiano.

Prima però c’è da concludere bene la stagione. La formazione gigliata è ancora in corsa su tutti i fronti. In campionato mancano otto partite da giocare, poi ci sono i quarti di Conference e la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. È anche vero che siamo nei tempi giusti per programmare il futuro.

L’esperienza da giocatore a Firenze di Gilardino è ricca di goal e soddisfazioni, quando ad allenare il club c’era Cesare Prandelli. I supporters viola non dimenticano alcune sue reti, entrate di diritto a far parte della storia della Fiorentina. Ad esempio, quella del 9 dicembre 2009 che decretò il successo nel leggendario stadio di Anfield, una vittoria che valse l’accesso agli ottavi di Champions League.

Vincenzo Italiano molto probabilmente a fine stagione saluterà Firenze ed approderà sulla panchina del Napoli. La dirigenza viola ha deciso di proseguire la linea dei giovani e Gilardino è il profilo ideale: allenatore moderno, con idee chiare ed un brillante futuro da tecnico. Non bisogna però dimenticare l’ottimo lavoro svolto fin qui da Italiano, capace di riportare la Fiorentina nuovamente in Europa, centrando le finali di Coppa Italia e Conference League, ed ancora in corsa per gli obiettivi stagionali.

La finale di Coppa Italia è infatti più vicina dopo il successo casalingo per 1-0 contro l’Atalanta. Molto buone le possibilità di andare avanti anche in Conference League. In campionato la qualificazione europea è ampiamente alla portata. Insomma, i risultati sono evidenti da quando in panchina c’è l’ex tecnico dello Spezia. Gilardino sarebbe ben felice di iniziare una nuova avventura a Firenze, le parti attenderanno la fine della stagione prima di incontrarsi e decidere il futuro insieme.

Nel frattempo, l’undici di Italiano è atteso da una sfida sempre molto sentita sul campo della Juventus. I viola partono indietro nei pronostici scommesse sul calcio ma i bianconeri già da qualche giornata non sono più la squadra solida della prima parte di stagione. I ragazzi di Allegri hanno però vinto le ultime due gare contro la Fiorentina in Serie A, senza subire nemmeno una rete. Due i grandi ex dell’incontro, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, entrambi protagonisti a Firenze prima del trasferimento milionario in bianconero.

Juventus-Fiorentina sarà valida per la 31ª giornata di Serie A 2023/24, in programma domenica all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45. Il match sarà trasmesso in esclusiva e diretta streaming sulla piattaforma di DAZN.