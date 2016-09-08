Fiorentina-Genoa, novità sulla formazione di domenica: Gonzalo c'è, un neo acquisto pronto all'esordio...

Direttamente dal centro sportivo giungono notizie importanti sul recupero di Gonzalo Rodriguez per la prossima gara di campionato, che vedrà la Fiorentina impegnata al Ferraris contro il Genoa. Il cap...

Direttamente dal centro sportivo giungono notizie importanti sul recupero di Gonzalo Rodriguez per la prossima gara di campionato, che vedrà la Fiorentina impegnata al Ferraris contro il Genoa. Il capitano, e difensore centrale viola, infatti è ormai pronto per tornare a disposizione, come annunciato da lui in persona nel corso della presentazione della terza maglia gigliata, dopo che oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Resta ancora invece l’incognita Matias Vecino, non al meglio della condizione dopo l'affaticamento muscolare accusato nella gara contro il Chievo, per il quale sarà deciso nei prossimi tre giorni se schierarlo titolare contro i rossoblu o lasciarlo a riposo. In quel caso ci potrà essere una possibilità per il neo gigliato Cristoforo, oppure per Sanchez se riuscirà a smaltire in tempo le fatiche degli impegni con la Nazionale Colombiana.