Fiorentina e Signa nuovamente avversarie cento anni dopo. Fischi d'inizio il 27.09 al Viola Park
Interessante amichevole programmata dalla Fiorentina durante la sosta del campionato di fine settembre dove affronterà il Signa
A cento anni dalla prima partita disputata nella storia della Fiorentina, torna la sfida contro il Signa 1914. L’appuntamento è fissato per domenica 27 settembre, alle ore 11:00, al Rocco B. Commisso Viola Park.
Ad annunciare l’evento è stato lo stesso Signa attraverso i propri profili social, celebrando il legame storico con il club viola:
«Cent’anni di storia, un legame che non si cancella. Nel settembre del 1926 andava in scena la primissima partita della storia della Fiorentina contro il Signa.
Un secolo dopo, quell’incontro leggendario torna a vivere sul campo. Un appuntamento con le radici del nostro calcio. Scriviamo insieme un’altra pagina di questa storia. Vi aspettiamo!».
Una sfida dal forte valore simbolico, che riporterà in campo un pezzo delle origini della Fiorentina e del calcio fiorentino.