Fiorentina e Real Madrid limano i dettagli per Mastantuono: si tratta sui riscatti e pagamento ingaggio

Paratici al lavoro per la limare cifre e costi dell'operazione che porterebbe Franco Mastantuono alla Fiorentina

La trattativa per Franco Mastantuono è entrata nelle battute finali.

Fiorentina e Real Madrid dialogano per risolvere i dettagli dell'operazione che porterebbe il fantasista argentino alla corte di Fabio Grosso.

Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, i club sono al lavoro per cercare la soluzione giusta per il riscatto e contro riscatto.

Mastantuono guadagna 3,5 milioni netti a stagione e l'ingaggio verrà diviso tra le due società. Paratici è al lavoro per limare cifre, costi e opzioni.

Entro domani dovrebbe arrivare la fumata bianca e il conseguente arrivo del calciatore a Firenze.