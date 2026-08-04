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Fiorentina e Real Madrid limano i dettagli per Mastantuono: si tratta sui riscatti e pagamento ingaggio

Paratici al lavoro per la limare cifre e costi dell'operazione che porterebbe Franco Mastantuono alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 20:28
Fiorentina e Real Madrid limano i dettagli per Mastantuono: si tratta sui riscatti e pagamento ingaggio -
Calciomercato
Esclusiva
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La trattativa per Franco Mastantuono è entrata nelle battute finali.
Fiorentina e Real Madrid dialogano per risolvere i dettagli dell'operazione che porterebbe il fantasista argentino alla corte di Fabio Grosso.
Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, i club sono al lavoro per cercare la soluzione giusta per il riscatto e contro riscatto.
Mastantuono guadagna 3,5 milioni netti a stagione e l'ingaggio verrà diviso tra le due società. Paratici è al lavoro per limare cifre, costi e opzioni.
Entro domani dovrebbe arrivare la fumata bianca e il conseguente arrivo del calciatore a Firenze.

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