Fiorentina e mezza Serie A su Brescianini, CorSport: "C'è il Napoli, Manna lo vuole regalare a Conte"

Per il centrocampo, il Napoli vuole dare ad Antonio Conte un profilo che da tempo interessa anche alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società partenopea avrebbe mess...

Per il centrocampo, il Napoli vuole dare ad Antonio Conte un profilo che da tempo interessa anche alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società partenopea avrebbe messo gli occhi su Marco Brescianini del Frosinone.

La concorrenza per il giocatore è tanta visto che, non solo i viola, ma anche l'Atalanta vuole il centrocampista. Il Frosinone è pronto a fare plusvalenza visto che lo acquistò dal Milan per solo 200 mila euro. I rossoneri però hanno inserito la clausola del 50% sulla futura rivendita. La richiesta del Frosinone per il giocatore è di 15 milioni.

DALLINGA È IL NOME GIUSTO

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