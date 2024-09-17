Fiorentina e i macigni dei primi tempi: 6 gol subiti in quattro partite. E 3 volte in svantaggio all'intervallo

Fiorentina, i primi tempi pesano. E anche tanto. Dopo i primi quattro turni di Serie A, la Fiorentina si conferma la peggiore per rendimento nelle prime frazioni di gioco. Nelle quattro partite giocat...

Fiorentina, i primi tempi pesano. E anche tanto. Dopo i primi quattro turni di Serie A, la Fiorentina si conferma la peggiore per rendimento nelle prime frazioni di gioco. Nelle quattro partite giocate, la squadra di Raffaele Palladino è andata all'intervallo 3 volte in svantaggio e solamente una volta in parità - col Venezia -. Nella graduatoria dei primi tempi la Fiorentina avrebbe dunque solamente 1 punto, peggio di tutti. Nessuno, inoltre, ha subito più gol della Fiorentina nei primi tempi in Serie A (6): andando in svantaggio col Parma, in doppio svantaggio col Monza e chiudendo il primo tempo con l’Atalanta sotto 3-2 pur essendo andata avanti due volte con Quarta e Kean.

BUCCHIONI: “SCELTE INCOMPRENSIBILI DI PALLADINO, È GRAVE METTERE RANIERI A GUIDARE LA DIFESA”

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