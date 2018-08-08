Fiorentina, domani alle 15.00 presentazione di Pjaca in sala stampa
ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 9 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di M...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 22:07
ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 9 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Marko Pjaca.