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Fiorentina, domani alle 15.00 presentazione di Pjaca in sala stampa

ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 9 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di M...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2018 22:07
Fiorentina, domani alle 15.00 presentazione di Pjaca in sala stampa -
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ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 9 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Marko Pjaca.

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