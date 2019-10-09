Fiorentina da record sulle palle inattive, 4 gol in 7 partite di campionato

Il Corriere Fiorentino ci riporta dei dati molto interessanti. I gol su palla inattiva sono 4, ai quali vanno aggiunti i tre calci di rigore trasformati da Pulgar. Le reti di testa sono state tre, sol...

Il Corriere Fiorentino ci riporta dei dati molto interessanti. I gol su palla inattiva sono 4, ai quali vanno aggiunti i tre calci di rigore trasformati da Pulgar. Le reti di testa sono state tre, solo Cagliari, Inter e Torino hanno fatto meglio con quattro. Sui dodici gol messi a segno, un terzo esatto è arrivato dai piazzati. Una percentuale che salirebbe ulteriormente se considerassimo i tre rigori. Gol che portano punti: 7. La Fiorentina ha costruita la propria classifica sui calci piazzati. I salatatori più letali sono Pezzella e Milenkovic: il prima ha segnato un gol, il secondo due. Solo il Torino, che ha mandato a segno tre difensori, ha fatto meglio. Su calcio piazzato Montella toccò l’apice nel 2012-13: 23 reti. Nessuno nei campionati europei fece meglio.