“Fiorentina, crisi tecnica irreversibile, inevitabile cambiare. Prima lo si fa meglio è per tutti”

Stefano Impallomeni, ex giocatore e oggi giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del difficile momento che sta attraversando la Fiorentina, arrivando a considerare ormai inevitabile l’esonero di Stefano Pioli.

“Sulla Fiorentina ero stato fin troppo sereno nelle prime giornate, ma capita anche a quelli bravi di vivere momenti difficili. L’importante però è capire e, al netto del mercato e dell’ambiente, siamo piombati da tempo in una crisi tecnica irreversibile.”

Parole dure quelle di Impallomeni, che non ha nascosto la propria preoccupazione per la mancanza di soluzioni tecniche e mentali nel gruppo viola. Guardando al futuro, l’ex giocatore è convinto che serva un cambio immediato in panchina:

“Prima si prende questa dolorosa decisione e meglio è per tutti. Mai mi sarei immaginato questo, ma ieri la squadra ha reagito col cuore in una situazione incredibile. Il Bologna si è suicidato e per poco non la perde, e anche meritatamente.”