Fiorentina-Como è anche una vittoria di 4-1 trasformata in uno 0-2 per colpa di un bullone lanciato

I precedenti al Franchi tra Fiorentina e Como, l'ultima partita giocata al Franchi è stata giocata in serie B, 1-0 con gol di Riganò

24 punti conquistati e due sole sconfitte; il cammino interno della Fiorentina in questo campionato è da ritenersi più che buono fino a questo punto. L'esatto opposto del cammino esterno del Como: una sola vittoria e 7 punti all'attivo sui 22 che i lariani hanno in graduatoria. Sono tre i successi dei comaschi a Firenze, ma uno di questi, c'è da dirlo è arrivato a tavolino. Il 4 aprile 1976 un bullone lanciato dagli spalti, colpì il portiere del Como Rigamonti che dovette lasciare il terreno di gioco. Fu così che il 4-1 conseguito dai viola, si trasformò in 0-2 per i lombardi, dopo l'intervento del giudice sportivo.

L'ultimo successo dei lariani è datato 8 marzo 1987 (1-2). Dopo questa sconfitta, la Fiorentina è riuscita a collezionare tre risultati positivi interni (2 successi e un pari). La formazione viola è quella che ha avuto il maggior numero di rigori a favore in questo campionato, a pari merito con l'Inter (7). Dai penalty non ha tratto nemmeno un piccolissimo vantaggio il Como: ne ha calciati due la squadra di Fabregas, sbagliandoli entrambi (così come Genoa e Udinese).

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

13 incontri disputati 8 vittorie Fiorentina

2 pareggi

3 vittorie Como

21 gol fatti Fiorentina

9 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE 1949/1950 Serie A Fiorentina vs Como 0-1, 26° giornata

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE 2003/2004 Serie B Fiorentina vs Como 1-0, 12° giornata