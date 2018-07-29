Fiorentina come il Giappone. Pulisce lo spogliatoio e sui social scrive: "Grazie per l'ospitalità"

Bellissimo gesto della Fiorentina, che ha ricordato quello del Giappone ai Mondiali in Russia. Al termine del quadrangolare vinto a Duisburg, i viola hanno pulito lo spogliatoio nel quale si sono camb...

A cura di Redazione Labaroviola 29 luglio 2018 10:51

Condividi