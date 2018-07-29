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Fiorentina come il Giappone. Pulisce lo spogliatoio e sui social scrive: "Grazie per l'ospitalità"

Bellissimo gesto della Fiorentina, che ha ricordato quello del Giappone ai Mondiali in Russia. Al termine del quadrangolare vinto a Duisburg, i viola hanno pulito lo spogliatoio nel quale si sono camb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2018 10:51
Fiorentina come il Giappone. Pulisce lo spogliatoio e sui social scrive: "Grazie per l'ospitalità" -
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Bellissimo gesto della Fiorentina, che ha ricordato quello del Giappone ai Mondiali in Russia. Al termine del quadrangolare vinto a Duisburg, i viola hanno pulito lo spogliatoio nel quale si sono cambiati, e poi via social hanno ringraziato in tedesco per l'ospitalità ricevuta.

Fiorentina come il Giappone. Pulisce lo spogliatoio e sui social scrive: "Grazie per l'ospitalità"

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