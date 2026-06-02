Fiorentina, che crollo! Corriere dello Sport: "Persi 51 milioni. Solo Ndour ha raddoppiato il suo valore"

Ndour adesso vale 20 milioni

Cinquantuno. Sono i milioni di euro persi dalla Fiorentina negli ultimi nove mesi: da settembre 2025 a oggi il valore della rosa viola è calato di quasi un quinto rispetto al totale (era di 280 milioni a inizio campionato). Questo almeno secondo i dati pubblicati da Transfemarkt che, a fine stagione, ha stilato i nuovi valori dei gruppi squadra in Serie A. La Fiorentina è la quinta squadra (dietro a Napoli, Juventus, Inter e Lazio) ad aver perso di più, in termini di tesoretto legato al parco giocatori. Un calo netto legato a doppio filo ai risultati di campo di una squadra arrivata 15esima in classifica e soprattutto alle prestazioni di alcuni singoli: su tutti Pietro Comuzzo e Moise Kean; il primo è passato da un valore di 23 milioni ai 18 stimati adesso dal noto portale tedesco, il secondo dai 40 milioni di settembre ai 32 attuali. Ma anche altri protagonisti hanno visto un ridimensionamento per quanto riguarda la stima del prezzo del cartellino (anche Dodo e Gudmundsson sono in negativo). Tutti segni meno, tranne uno: l'unico calciatore ad aver beneficiato di quest'annata è Cher Ndour, che ha raddoppiato il suo valore (da 10 a 20 milioni). Lo scrive il Corriere dello Sport.