Fiorentina-Cagliari finisce 1-0 al Franchi. I viola tornano alla vittoria in una sfida casalinga

All’11’ retropassaggio di Pisacane per Cragno, Vlahovic in agguato ruba palla e tira ma il portiere rossoblù respinge in angolo. Partita piuttosto spezzettata in questo inizio di gara, tanti fischi da parte di Giacomelli. Al 21′ avanzata del Cagliari dopo il calcio d’angolo viola, pericoloso Sottil sulla destra che ette dentro ma Simeone non arriva. Al 25′ Giacomelli fischia rigore poi va al Var e cambia decisione, Vlahovic infatti ha calciato il piede di Oliva, nessun fallo da parte del cagliaritano. Al 29′ ghiotta occasione per la Fiorentina, ottimo cross di Biraghi, sul secondo palo arriva Pezzella ma la palla finisce di poco a lato. Al 35′ cross dentro di Nainggolan dalla destra, arriva Joao Pedro ma Igor gli dà un calcione e lo stende. Giacomelli non ha dubbi, è rigore. Dagli 11 metri va Joao Pedro ma Dragowski lo neutralizza ed il risultato resta sullo 0-0. 37′ Prandelli è costretto a cambiare in difesa. Il capitano Pezzella qualche minuto prima aveva accusato un dolore muscolare alla coscia sinistra.

Al 48′ grandissima occasione quella che si presenta sui piedi di Simeone il quale tira ma salva Martinez Quarta con una bella chiusura. Al 49′ bella trama offensiva quella gigliata, bel tiro forte e secco di Caceres ma Cragno c’è. Al 57′ Sottil si perde Biraghi il quale va al tiro ma spara sopra la traversa. Un minuto dopo occasione per Simeone, va al tiro ma anche lui spara alto. Al 65′ altra occasione Cagliari, calcio d’angolo, stacca Godin ma la palla va sopra la traversa. Un minuto dopo Fiorentina vicina al gol con Bonaventura. Al 73′ la Fiorentina passa in vantaggio, bellissimo cross di Callejon sul quale arriva Vlahovic da dietro e la insacca. Al 77′ Dragowski salva con i piedi sul gran tiro di Marin.

