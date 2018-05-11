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Fiorentina-Cagliari, numerose le iniziative per ricordare Davide Astori

Fiorentina-Cagliari non sarebbe stata una partita come le altre per Davide Astori. Infatti questi sono i club dove l'ex capitano viola ha giocato più anni con le maggiori soddisfazioni.Il giorno prima...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 09:45
Fiorentina-Cagliari, numerose le iniziative per ricordare Davide Astori - Coerografia Curva Fiesole Astori
Coerografia Curva Fiesole Astori
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Fiorentina-Cagliari non sarebbe stata una partita come le altre per Davide Astori. Infatti questi sono i club dove l'ex capitano viola ha giocato più anni con le maggiori soddisfazioni.

Il giorno prima della gara il Cagliari farà visita al muro viola per lasciare un proprio ricordo. Prima della gara del Franchi ci sarà una cerimonia che renderà effettiva la decisione, da parte di entrambe le società, di ritirare la maglia numero 13. Qualcosa probabilmente verrà organizzato anche per il minuto 13 nonostante il fatto che la curva sarà in sciopero del tifo.

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