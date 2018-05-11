Fiorentina-Cagliari, numerose le iniziative per ricordare Davide Astori

Fiorentina-Cagliari non sarebbe stata una partita come le altre per Davide Astori. Infatti questi sono i club dove l'ex capitano viola ha giocato più anni con le maggiori soddisfazioni.Il giorno prima...

A cura di Redazione Labaroviola 11 maggio 2018 09:45

Coerografia Curva Fiesole Astori

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