Fiorentina-Cagliari sarà arbitrata da Guida: con lui 9 vittorie e 9 sconfitte in 25 partite

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte in vista della 22esima giornata di Serie A. Ad arbitrare Fiorentina-Cagliari ci sarà Guida. In 25 precedenti con la viola sono arri...

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte in vista della 22esima giornata di Serie A. Ad arbitrare Fiorentina-Cagliari ci sarà Guida. In 25 precedenti con la viola sono arrivate 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. L'ultima sconfitta è arrivata proprio contro il Parma nella gara di andata in questa stagione. Sempre in stagione ha arbitrato il 2-2 con il Geno con l'esordio di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Al VAR ci sarà la coppia Di Paolo-Di Bello