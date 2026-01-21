Fiorentina-Cagliari sarà arbitrata da Guida: con lui 9 vittorie e 9 sconfitte in 25 partite
Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte in vista della 22esima giornata di Serie A. Ad arbitrare Fiorentina-Cagliari ci sarà Guida. In 25 precedenti con la viola sono arri...
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2026 13:04
Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte in vista della 22esima giornata di Serie A. Ad arbitrare Fiorentina-Cagliari ci sarà Guida. In 25 precedenti con la viola sono arrivate 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. L'ultima sconfitta è arrivata proprio contro il Parma nella gara di andata in questa stagione. Sempre in stagione ha arbitrato il 2-2 con il Geno con l'esordio di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Al VAR ci sarà la coppia Di Paolo-Di Bello