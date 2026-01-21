Labaro Viola

Fiorentina-Cagliari sarà arbitrata da Guida: con lui 9 vittorie e 9 sconfitte in 25 partite

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte in vista della 22esima giornata di Serie A. Ad arbitrare Fiorentina-Cagliari ci sarà Guida. In 25 precedenti con la viola sono arri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2026 13:04
Fiorentina-Cagliari sarà arbitrata da Guida: con lui 9 vittorie e 9 sconfitte in 25 partite - Firenze, stadio A.Franchi, 09.05.2021, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 09.05.2021, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Acf Fiorentina
Condividi

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte in vista della 22esima giornata di Serie A. Ad arbitrare Fiorentina-Cagliari ci sarà Guida. In 25 precedenti con la viola sono arrivate 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. L'ultima sconfitta è arrivata proprio contro il Parma nella gara di andata in questa stagione. Sempre in stagione ha arbitrato il 2-2 con il Geno con l'esordio di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. Al VAR ci sarà la coppia Di Paolo-Di Bello

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok