Al 38′ Fiorentina-Cagliari ancora sullo 0-0. Dragowski ha parato il rigore a Joao Pedro

Al 38′ Fiorentina-Cagliari ancora sullo 0-0. All’11’ retropassaggio di Pisacane per Cragno, Vlahovic ma il portiere rossoblù respinge in angolo. Partita piuttosto spezzettata in questo inizio di gara, tanti fischi da parte di Giacomelli. Al 21′ avanzata del Cagliari dopo il calcio d’angolo viola, pericoloso Sottil sulla destra che mette dentro ma Simeone non arriva. Al 25′ Giacomelli fischia rigore poi va al Var e cambia decisione, Vlahovic infatti ha calciato il piede di Oliva, nessun fallo da parte del cagliaritano. Al 29′ grandissima occasione per la Fiorentina, gran cross di Biraghi, sul secondo palo arriva Pezzella ma la palla finisce di poco a lato. Al 35′ cross di Nainggolan dentro, calcione di Igor su Joao Pedro, Giacomelli non ha dubbi è rigore. Dal dischetto va Joao Pedro ma Dragowski lo neutralizza.

