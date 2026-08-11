Fiorentina caccia all'esterno, Tuttosport: "Laurienté torna nel mirino di Paratici"

Nel mirino anche Thorstvedt

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo di qualità e, nelle ultime ore, è tornato prepotentemente d’attualità il nome di Armand Laurienté. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante francese classe 1998 è un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza viola e conosce già molto bene Fabio Grosso, avendo rappresentato un punto fermo del Sassuolo nelle ultime due stagioni.

La pista che porta a Laurienté non si è mai realmente raffreddata e potrebbe tornare a scaldarsi nelle prossime settimane. Fabio Paratici è infatti al lavoro per regalare a Grosso un esterno in grado di aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità alla manovra offensiva della Fiorentina.

Con il Sassuolo, inoltre, resta aperto un altro canale di mercato che porta a Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese continua a essere un obiettivo della Fiorentina e nell’eventuale operazione potrebbe rientrare uno tra Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, entrambi profili graditi al club neroverde. Una situazione che potrebbe intrecciare ulteriormente le strategie dei due club.

Tuttosport segnala dunque Laurienté e Thorstvedt come due delle piste da monitorare con maggiore attenzione nelle prossime settimane in casa Fiorentina.