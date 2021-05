Fiorentina, caccia alla continuità di punti per raggiungere presto l’obiettivo salvezza

Alle 15.00 la Fiorentina scenderà in campo contro il Bologna al Dall’Ara. L’obiettivo dei viola è quello di conquistare punti preziosi in chiave salvezza per allungare sulle attuali ultime tre. La Fiorentina cerca la continuità proprio nei punti, visto che gli ultimi tre risultati positivi consecutivi sono arrivati contro Hellas Verona (1-1), Juventus (3-0) e Bologna (0-0) ed hanno portato 5 punti alla classifica della squadra gigliata nel girone d’andata. Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, ed il pareggio contro i bianconeri, questo pomeriggio la Fiorentina prova a raggiungere il terzo risultato utile consecutivo.

