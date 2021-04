Fiorentina da brividi, la classifica spaventa: in tre partite solo un punto, ed oggi c’è il Verona

Nelle ultime due partite sono arrivate altrettante sconfitte con Atalanta e Sassuolo, un punto soltanto in tre partite da quando è tornato Iachini alla guida. Classifiche e prestazioni da brividi, per i tifosi che temono la retrocessione, come fossero i un incubo. I viola hanno attualmente cinque punti in più del Cagliari e proprio in Sardegna è previsto lo scontro diretto il 12 maggio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

