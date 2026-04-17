Fiorentina, Brescianini torna in gruppo: nel mirino la sfida di lunedì contro il Lecce
La Fiorentina torna al lavoro dopo l’eliminazione europea: Brescianini si allena in gruppo
A cura di Redazione Labaroviola
17 aprile 2026 15:15
Archiviata l’eliminazione dalla Conference League, la Fiorentina è tornata subito al lavoro al Viola Park per preparare la delicata sfida di lunedì contro il Lecce. La squadra di Vanoli scenderà in campo al Via del Mare alle ore 20:45, in una gara che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per chiudere definitivamente il discorso salvezza.
Le buone notizie arrivano dall’infermeria: Brescianini è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’infortunio.