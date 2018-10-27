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Fiorentina avanti dopo un minuto, a segno Benassi su assist di De Silvestri

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 60 secondi. Dalla destra Chiesa scodella una palla in mezzo in direzione di Biraghi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 20:17
Fiorentina avanti dopo un minuto, a segno Benassi su assist di De Silvestri - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 60 secondi. Dalla destra Chiesa scodella una palla in mezzo in direzione di Biraghi. A raccogliere il cross peró è De Silvestri che intercetta la palla e involontariamente mette davanti alla porta Benassi. Il capocannoniere viola non sbaglia e segna l'uno a zero

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