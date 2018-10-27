Fiorentina avanti dopo un minuto, a segno Benassi su assist di De Silvestri

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 60 secondi. Dalla destra Chiesa scodella una palla in mezzo in direzione di Biraghi

Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 60 secondi. Dalla destra Chiesa scodella una palla in mezzo in direzione di Biraghi. A raccogliere il cross peró è De Silvestri che intercetta la palla e involontariamente mette davanti alla porta Benassi. Il capocannoniere viola non sbaglia e segna l'uno a zero