Fiorentina avanti dopo un minuto, a segno Benassi su assist di De Silvestri
Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 60 secondi. Dalla destra Chiesa scodella una palla in mezzo in direzione di Biraghi
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 20:17
Si porta in vantaggio la Fiorentina dopo appena 60 secondi. Dalla destra Chiesa scodella una palla in mezzo in direzione di Biraghi. A raccogliere il cross peró è De Silvestri che intercetta la palla e involontariamente mette davanti alla porta Benassi. Il capocannoniere viola non sbaglia e segna l'uno a zero