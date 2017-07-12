Fiorentina avanti 3-0 contro il Val di Fassa dopo i primi 45'. Buona prestazione di Olivera, Gori una furia..

A Moena si è giocata Fiorentina-Val di Fassa, ecco com'è andato il primo tempo della prima amichevole del ritiro estivo viola..

Fiorentina : Sportiello, Tomovic, Hugo, Olivera, Cristoforo, Rebic, Gori, Sottil, Vecino, Meli, Illanes

Termina 3-0 il primo tempo della prima uscita stagionale dei viola. Parte subito bene la Fiorentina che dopo appena 2 minuti sfiora il vantaggio. Illanes allarga per Olivera che dalla sinistra sfodera un gran cross in direzione del secondo palo. Il giovane Gori non arriva per centimetri. Al 7’ minuto di gioco arriva la prima rete con Gori. Palla in profondità di Sottil proprio per il giovane attaccante della primavera che si porta la palla sul sinistro e di precisione scarica alle spalle del portiere. L’1-2 arriva un minuto dopo con Sottil. Palla dentro di Rebic sempre per Gori che con grande altruismo appoggia per Sottil che di potenza scarica sotto la traversa. Passano altri 60 secondi e la Fiorentina si porta sul 3-0 sempre con Gori che da opportunista sfrutta una ribattuta del numero 1 del Val di Fassa e segna la doppietta personale. E’ sempre il numero 9 alla mezz’ora a mettere in crisi la difesa trentina. Dopo una progressione di Rebic la palla arriva a Gori che si accentra e di destro prova a far girare la palla sotto l’incrocio. Il tiro finisce però a lato di centimetri. Al 37’ minuto fuga sulla sinistra di Rebic, palla giocata dietro per Sottil che con un tocco delizioso smarca sulla destra Tomovic che mette nuovamente in mezzo per Meli che segna. Il gol però viene annullato per fuorigioco. Il primo tempo si conclude con un rotondo 3-0, ottima prova dei ragazzi della primavera e buon esordio senza sbavature di Hugo.