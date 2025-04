Fiorentina attesa dall’esame Parma, i tre punti in palio oggi possono cambiare la stagione

Si giocherà tra poche ore allo stadio Franchi Fiorentina-Parma, gara valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A ma soprattutto snodo cruciale per l’Europa. Per la squadra di Palladino questa partita è un vero e proprio esame perché dopo aver dato l’ennesima conferma di riuscire a fare benissimo contro le grandi adesso serve il cambio di marcia contro le squadre della colonna di destra.

Il Parma di oggi è un avversario perfetto in tal senso, un po’ perché la squadra di Chivu ha dimostrato di essere in salute considerando che non perde dal primo Marzo e che Sabato scorso ha fermato l’Inter sul 2-2, ma anche per le caratteristiche della squadra. Il Parma infatti è la classica squadra di bassa classifica che si chiude a riccio dietro e che riparte in contropiede, proprio il tipo di squadra che la Fiorentina ha dimostrato di soffrire in passato.

Quindi oggi serviranno conferme, servirà capire se la Fiorentina messa in campo nelle ultime settimane da Palladino con un 3-5-2 molto più aggressivo ha superato le sue difficoltà con le piccole, considerando soprattutto che il calendario offre subito dopo Cagliari ed Empoli.

Inoltre i 3 punti in palio oggi possono cambiare la stagione considerando che ci sono altri due scontri diretti, il primo è quello tra Atalanta e Bologna, mentre stasera ci sarà il derby tra Roma e Lazio. Vincendo oggi la Fiorentina potrebbe trovarsi in zona Europa League e a 4 punti dalla Champions League, al contrario perdendo rischia di trovarsi con un solo punto di vantaggio sul Milan nono e con il sogno Champions definitivamente sfumato. Dunque fare risultato oggi è di fondamentale importanza