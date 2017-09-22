Fiorentina - Atalanta sarà la partita numero 500 della gestione Della Valle. È un record per la proprietà viola

Mai nessuno come i Della Valle nella storia della Fiorentina. Si tratta di un record assoluto. Cecchi Gori si era fermato a 374

Con Fiorentina-Atalanta di domenica sera la gestione Della Valle taglierà un traguardo storico nella storia gigliata. L’incontro che vedrà opposti i viola ai nerazzurri infatti rappresenterà la 500° gara in serie A della Fiorentina sotto l’attuale gestione. Si tratta di un ulteriore record assoluto per gli attuali proprietari, visto che, in passato, il top era stato toccato durante l’era Cecchi Gori (1990-2002) con 374 partite nella massima serie. L’attuale bilancio delle 499 gare, tutto sommato, è positivo: 222 successi (record assoluto), 130 pareggi (record assoluto) e 147 sconfitte il consuntivo aggiornato dopo il ko di Torino.

Proprio contro l’Atalanta (in una gara giocata a Firenze il 21 gennaio 2015, valida per gli ottavi di coppa Italia) la Fiorentina aveva tagliato un altro importante traguardo: il gol del 3-0 di Mario Gomez rappresentò, infatti, la 5.000° rete segnata dalla squadra gigliata in gare ufficiali.

La Nazione