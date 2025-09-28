Fiorentina ancora senza vittoria! Viola troppo molle e senza identità, con il Pisa finisce 0-0

Una brutta Fiorentina anche oggi!

Dopo 34 anni in Serie A all'Arena Garibaldi torna in scena il derby toscano per "eccellenza" tra Pisa e Fiorentina, oggi, alle ore 15. Il Pisa di Gilardino è reduce dall’ottima prestazione contro il Napoli campione d’Italia nonostante il ko, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in Serie A. La Fiorentina proviene da due ko consecutivi in casa, rispettivamente contro Napoli e Como, ed è pertanto chiamata ad un'inversione di marcia.

PRIMO TEMPO- Al 2’ De Gea resta giù dopo uno scontro di gioco, colpo alla caviglia sferrato da Touré con il gigliato che era in anticipo sul pallone. L’ex United si rialza dolorante ma resta tra i pali. Al 6’ ottima palla dentro di Tramoni per Nzola che arriva sul pallone disturbato da Marì e va a centimetri dal gol del vantaggio. Al 7’ Kean si mette in proprio e dal limite dell’area di rigore calcia senza trovare lo specchio della porta. All’11’ di nuovo pericolo su corner per la Fiorentina, sul secondo palo c’è Touré che calcia senza trovare la porta. Al 13’ Pisa a centrimetri del gol dell’1-0, Akinsanmiro crossa dentro per Nzola che anticipa Ranieri e colpisce la traversa a De Gea battuto. Nei primi 15’ il Pisa crea gioco, la Fiorentina si difende e cerca di ripartire in contropiede. Al 22’ buona occasione per la Fiorentina, Dodò calcia, la palla viene deviata da Caracciolo ma l’arbitro non vede il tocco e non assegna il calcio d’angolo ai viola. Al 24’ scontro aereo tra Gosens e Touré, ad avere la peggio il tedesco per il quale è stata necessaria una sutura all’arcata sopraccigliare. Sembrano comunque in grado di proseguire i due giocatori coinvolti nell’impatto. Al 28’ punizione battuta dalla distanza da Nicolussi Caviglia che non impensierisce Semper. Al 34’ buona azione della Fiorentina avviata da Fazzini, Dodò crossa dentro, Kean non riesce a coordinarsi per trovare lo specchio. Al 38’ ottimo schema della Fiorentina, Nicolussi Caviglia corto per Gudmundsson che mette a rimorchio per Mandragora che arriva con i tempi giusti ma spara in curva con il suo mancino. Al 39’ Tramoni dentro sul secondo palo per Touré che calcia al volo, palla sul fondo. Fiorentina che riparte dal basso molto bene, Dodò allarga per Gosens che mette sul secondo palo per Nicolussi Caviglia che tira al volo ma trova l’opposizione di un difensore pisano. Al 43’ giallo per Kean. Al 45’ diagonale di Kean bloccato da Semper.

SECONDO TEMPO- Inizio di ripresa in cui la viola prova a manovrare per scuotersi. Al 48’ Aebischer si ferma e cade a terra, fuori per infortunio, al suo posto Hojholt. Al 49’ diagonale di Kean che si gira in un fazzoletto, palla sul fondo. Al 52’ tiro di Touré dalla distanza. Al 55’ Leris prova la puntata ma senza trovare la porta. Al 57’ Kean segna ma è in fuorigioco, si resta sullo 0-0. Al 60’ Nzola colpisce sul secondo palo, palla che si spegne sul fondo. Al 64’ Kean segna ma l’arbitro fischia il fuorigioco, il VAR conferma, il risultato rimane sullo 0-0. Al 67’ triplo cambio nel Pisa, fuori Leris, Nzola e Marin, dentro Cuadrado, Meister e Vural. Al 71’ gran botta dalla distanza di Meister, il Pisa passa in vantaggio ma il giocatore ha controllato con la mano, gol annullato. Si resta sullo 0-0. Al 74’ fuori Gudmundsson, al suo posto Piccoli. Al 76’ Fazzini calcia ma il suo tiro viene murato dalla difesa pisana. Al 79’ dentro Sohm, fuori Nicolussi Caviglia. All’80’ conclusione dalla distanza di Cuadrado che colpisce il palo. All’86’ fuori Tramoni, dentro Moreo nel Pisa. Nella Fiorentina fuori Fazzini, dentro Dzeko. Al 90’ Pongracic mette dentro la palla finisce a Dzeko che calcia, palla in corner. Al 92’ Dodò dentro per Piccoli che allarga per Kean e calcia, palla alta. Dopo 4' di recupero, arriva il triplice fischio di Manganiello, Pisa-Fiorentina finisce 0-0.