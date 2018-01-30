Fiorentina, anatomia di una crisi: ecco i sei motivi che stanno determinando il flop viola

Il QS oggi in edicola si produce in un’analisi dettagliata della crisi che avvolge l’intera Fiorentina, partendo dalla squadra, passando dalla società fino allo stesso allenatore Stefano Pioli. E il q...

Il QS oggi in edicola si produce in un’analisi dettagliata della crisi che avvolge l’intera Fiorentina, partendo dalla squadra, passando dalla società fino allo stesso allenatore Stefano Pioli. E il quotidiano, così facendo, individua 6 "punti caldi". Il primo è rappresentato dalla condizione fisico-atletica del gruppo che appare in ritardo rispetto a tutti gli altri avversari. Il secondo invece avvolge il mercato estivo e la scarsa qualità degli innesti; il terzo invece il rendimento in picchiata di alcuni giocatori chiave (vedi Chiesa e Pezzella); il quarto l’assenza a Firenze dei massimi vertici societari; il quinto l’atteggiamento psicologico di completa rinuncia (con il Verona dopo lo 0-1 la squadra è scomparsa!). Infine il sesto, mister Pioli e la sua gestione del gruppo, solo lui può dare la scossa che serve a far rialzare questo gruppo.