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Fiorentina amuleto vincente dell'Italrugby: viola al Franchi nella partita storica con l'Australia

Il Franchi porta bene, d'accordo. Ma questa straordinaria Italia di oggi poteva battere chiunque. Dopo il successo di sabato scorso a Padova su Samoa, gli azzurri superano l'Australia (28-27) al termi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2022 20:18
Fiorentina amuleto vincente dell'Italrugby: viola al Franchi nella partita storica con l'Australia -
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Il Franchi porta bene, d'accordo. Ma questa straordinaria Italia di oggi poteva battere chiunque. Dopo il successo di sabato scorso a Padova su

Fiorentina amuleto vincente dell'Italrugby: viola al Franchi nella partita storica con l'Australia
Samoa, gli azzurri superano l'Australia (28-27) al termine dell'incontro più emozionante di sempre, deciso a tempo scaduto da un clamoroso errore al piede di Donaldson che nega l'immeritato sorpasso degli ospiti. Una vittoria storica a cui hanno assistito anche alcuni calciatori della Fiorentina. Nello skybox a seguire l'Italia c'erano: Biraghi, Maleh, Cerofolini, Bianco, Mandragora, Venuti e Bonaventura.

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