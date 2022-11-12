Fiorentina amuleto vincente dell'Italrugby: viola al Franchi nella partita storica con l'Australia
Il Franchi porta bene, d'accordo. Ma questa straordinaria Italia di oggi poteva battere chiunque. Dopo il successo di sabato scorso a Padova su Samoa, gli azzurri superano l'Australia (28-27) al termi...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2022 20:18
Il Franchi porta bene, d'accordo. Ma questa straordinaria Italia di oggi poteva battere chiunque. Dopo il successo di sabato scorso a Padova su
I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL MILAN
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