Fiorentina, allarme trasferta: la media esterna è da retrocessione. Peggio solo Spezia e Sampdoria

La Fiorentina non sa più vincere in trasferta. Con la sconfitta di Bergamo, per gli uomini di Italiano è arrivata l’ennesima sconfitta esterna che non ha fatto altro che peggiorare il trend. La media punti in questa stagione, fuori dal Franchi, parla chiaro: i viola stanno viaggiando ad una media retrocessione, con 0,25 punti a partita. Infatti, i viola hanno raccolto un solo punto in quattro partite ad Empoli, mentre hanno perso contro Bologna, Udinese e, infine, Atalanta. Peggio di lei solo Spezia e Sampdoria, che in trasferta hanno sempre perso. A riportarlo è Il Tirreno.