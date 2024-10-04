Fiorentina al 36° posto del ranking Uefa con 44 mila punti, il The New Saints è al 211° posto

Si è giocata ieri la partita tra Fiorentina e The New Saints finita con il risultato di 2-0 per il club viola, risultato positivo che però lascia qualche dubbio vista la grossa differenza di valore tr...

Si è giocata ieri la partita tra Fiorentina e The New Saints finita con il risultato di 2-0 per il club viola, risultato positivo che però lascia qualche dubbio vista la grossa differenza di valore tra le due squadre. Per rendersi bene conto della differenza la Fiorentina in questo momento occupa il 36esimo posto del ranking Uefa per club con 44mila punti accumulati, gli avversari invece sono al 211°esimo posto con appena 6500 punti. Poco più giù troviamo il Cukaricki avversario dello scorso anno e il Puskas akademia al 205° posto.

La Fiorentina in questo momento è la settima squadra Italiana per punti nel ranking, avanti a se ha Lazio, Atalanta, Juventus, Milan, Napoli, Inter e Roma. La più vicina è la Lazio che occupa il 28esimo posto ed ha 54.000 punti. Il ranking è disponibile sul sito della Uefa

PAROLE DI KEAN

https://www.labaroviola.com/kean-secondo-gol-un-po-di-sfiga-lavrebbe-fatto-anche-mio-figlio-tre-punti-importanti/270822/