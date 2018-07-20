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Fiorentina a Moena: il programma di oggi. Ore 17.30 amichevole contro il Vicenza

Il programma di oggi a Moena per la Fiorentina prevede quattro impegni:Ore 10.00 sessione di allenamento mattutinaOre 12.00: sessione di autografi per Chiesa e Sottil. (Live ore 12.10. Alla sessione s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2018 10:25
Fiorentina a Moena: il programma di oggi. Ore 17.30 amichevole contro il Vicenza -
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Il programma di oggi a Moena per la Fiorentina prevede quattro impegni:

Ore 10.00 sessione di allenamento mattutina

Ore 12.00: sessione di autografi per Chiesa e Sottil. (Live ore 12.10. Alla sessione si è presentato Jordan Veretout al posto di Chiesa)

Ore 17.30: amichevole contro il Vicenza

ore 21.00: serata al Viola Village per i tifosi

Fiorentina a Moena: il programma di oggi. Ore 17.30 amichevole contro il Vicenza

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