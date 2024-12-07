Fiorentina a caccia dell’ottava vittoria consecutiva in A, il patto: vincere per Bove 

Alla Fiorentina serve un atteggiamento diverso rispetto alla partita di Coppa Italia

Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona, Como e... la Fiorentina vuole fare otto. La squadra viola vuole eguagliare il record assoluto di successi consecutivi che risale alla stagione 1959-60 e dedicare la vittoria a Edoardo Bove dopo giorni difficili. Per riuscirci, De Gea e compagni hanno provato ad azzerare il dolore (poi trasformato in sollievo) in questi giorni al Viola Park, resettare mentalmente un episodio che non poteva non lasciare traccia e riannodare i fili a quel minuto 16 di Fiorentina-Inter e al gol annullato a Lautaro Martinez dopo un inizio più che promettente.

Dopo l'uscita prematura dalla Coppa Italia, la Fiorentina ci ritenta contro il Cagliari, in una partita dove serviranno contenuti e un atteggiamento diverso rispetto all'Empoli. La gara di mercoledì era forse un ricordo troppo fresco e pressante dell'episodio incorso solo pochi giorni prima a Bove, per non poter non condizionare psicologicamente l'andamento del match. Nonostante il brutto primo tempo però la Fiorentina si era scrollata la tensione di dosso e ribaltato l'Empoli nella ripresa prima di incappare in un altro errore. Adesso però il campionato riparte com'è giusto che sia, con tutto il suo carico di ambizioni e di aspettative, e con un motivo in più per ottenere l'ottava vittoria di fila. Se così sarà, inevitabile la dedica per Edo: questo si sono detti i calciatori e Palladino nel chiuso degli spogliatoi al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-contro-il-cagliari-torna-adli-gudmundsson-serve-pazienza-dovrebbe-partire-dalla-panca/279819/