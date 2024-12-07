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Fiorentina a caccia dell’ottava vittoria consecutiva in A, il patto: vincere per Bove 

Alla Fiorentina serve un atteggiamento diverso rispetto alla partita di Coppa Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2024 09:51
Fiorentina a caccia dell’ottava vittoria consecutiva in A, il patto: vincere per Bove  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona, Como e... la Fiorentina vuole fare otto. La squadra viola vuole eguagliare il record assoluto di successi consecutivi che risale alla stagione 1959-60 e dedicare la vittoria a Edoardo Bove dopo giorni difficili. Per riuscirci, De Gea e compagni hanno provato ad azzerare il dolore (poi trasformato in sollievo) in questi giorni al Viola Park, resettare mentalmente un episodio che non poteva non lasciare traccia e riannodare i fili a quel minuto 16 di Fiorentina-Inter e al gol annullato a Lautaro Martinez dopo un inizio più che promettente.

Dopo l'uscita prematura dalla Coppa Italia, la Fiorentina ci ritenta contro il Cagliari, in una partita dove serviranno contenuti e un atteggiamento diverso rispetto all'Empoli. La gara di mercoledì era forse un ricordo troppo fresco e pressante dell'episodio incorso solo pochi giorni prima a Bove, per non poter non condizionare psicologicamente l'andamento del match. Nonostante il brutto primo tempo però la Fiorentina si era scrollata la tensione di dosso e ribaltato l'Empoli nella ripresa prima di incappare in un altro errore. Adesso però il campionato riparte com'è giusto che sia, con tutto il suo carico di ambizioni e di aspettative, e con un motivo in più per ottenere l'ottava vittoria di fila. Se così sarà, inevitabile la dedica per Edo: questo si sono detti i calciatori e Palladino nel chiuso degli spogliatoi al Viola Park. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/gazzetta-contro-il-cagliari-torna-adli-gudmundsson-serve-pazienza-dovrebbe-partire-dalla-panca/279819/

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