Fiore: "Mastantuono sarebbe un colpo incredibile, ci serve la sua fantasia nel campionato di A"

L'ex giocatore viola ha esaltato il talento argentino

C'è forte attesa nel capoluogo toscano per capire quale sarà la prossima destinazione di Franco Mastantuono. Messo in uscita dal Real Madrid, il gioiellino classe 2007 si trova ora a dover scegliere la sua futura squadra tra le diverse pretendenti che si sono fritte avanti. In prima linea c'è proprio la Fiorentina, che vanta un canale preferenziale grazie al lavoro di mediazione svolto da Paratici, anche se l'ultima parola spetta al fantasista: per lui, infatti, non mancano i sondaggi del Milan e la suggestione di un ritorno al River Plate.

Il parere di Stefano Fiore

Sul possibile arrivo del talento argentino e di altri giovani profili nel nostro campionato si è espresso l'ex centrocampista viola Stefano Fiore. Intervistato dalle pagine del Corriere della Sera, l'ex numero 10 ha commentato gli approdi ipotizzati o già definiti di Alajbegovic (nuovo rinforzo della Juventus), Brahim Díaz e dello stesso Mastantuono, sottolineando come nomi di questo calibro porterbbero una ventata di qualità al torneo: "Innalzerebbero la qualità generale. L'argentino rappresenterebbe un colpo di grandissimo spessore, ci auguriamo possa concretizzarsi. Il calcio italiano ha un forte bisogno di estro e creatività".