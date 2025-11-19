Fiocco rosa in casa Fiorentina: è nata la figlia di Ranieri. Gli auguri della Fiorentina sui social
Come annuncia il sito ufficiale della Fiorentina, il nostro Luca Ranieri è diventato papà. La società viola comunica con gioia: "Benvenuta Amelia. Nuova arrivata in famiglia del nostro Luca Ranieri."
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2025 11:42
Come annuncia il sito ufficiale della Fiorentina, il nostro Luca Ranieri è diventato papà. La società viola comunica con gioia: "Benvenuta Amelia. Nuova arrivata in famiglia del nostro Luca Ranieri."