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Fiocco rosa in casa Fiorentina: è nata la figlia di Ranieri. Gli auguri della Fiorentina sui social

Come annuncia il sito ufficiale della Fiorentina, il nostro Luca Ranieri è diventato papà. La società viola comunica con gioia: "Benvenuta Amelia. Nuova arrivata in famiglia del nostro Luca Ranieri."

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2025 11:42
Fiocco rosa in casa Fiorentina: è nata la figlia di Ranieri. Gli auguri della Fiorentina sui social -
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Come annuncia il sito ufficiale della Fiorentina, il nostro Luca Ranieri è diventato papà. La società viola comunica con gioia: "Benvenuta Amelia. Nuova arrivata in famiglia del nostro Luca Ranieri."

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