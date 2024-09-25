Finisce il derby di Genova e scoppiano altri scontri tra tifosi della Samp e quelli del Genoa. L'accaduto

Il Derby della Lanterna non è ancora finito. Dopo la festa della Samp ai rigori, torna la tensione all’esterno di Marassi fra le due tifoserie. Nuovi disordini dopo il triplice fischio. Gli ultras del...

Il Derby della Lanterna non è ancora finito. Dopo la festa della Samp ai rigori, torna la tensione all’esterno di Marassi fra le due tifoserie. Nuovi disordini dopo il triplice fischio. Gli ultras delle due tifoserie si sono radunate all’esterno dello stadio: lancio di fumogeni e massiccio impiego degli agenti in tenuta antisommossa. ‘Sky Sport’ parla di “scene da guerriglia urbana”: ci sono infatti dei nuovi tentativi di scontri, con strade bloccate e mezzi blindati per evitare il contatto fra le due tifoserie.

Ferito anche un agente, riferisce l’emittente, vistosamente sanguinante al volto e successivamente fasciato alla testa. Si attendono aggiornamenti. Fuori dallo stadio nuovi tentativi di contatto tra le due tifoserie, con le forze dell’ordine che lavorano per tenerle distanti. Il lancio di fumogeni si concentra allora sulla polizia. C’è ancora tensione, ma la situazione sembra tornata sotto controllo.

Successivamente, ci sono stati nuovi attimi di tensione sotto la Gradinata Nord. Fortunatamente la maggior parte del pubblico è riuscito a lasciare lo stadio regolarmente e ad allontanarsi. Il timore ora è per eventuali nuovi scontri anche lontano dallo stadio.

LA RIVELAZIONE DI VIVIANO

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