A fine mese tutti a rapporto da Della Valle, decide chi confermare. A rischio anche Corvino...

Stavolta quando si parla di bilancio non ci si riferisce a quello economico-finanziario, ma a questioni più tecniche, legate al rendimento della squadra, al lavoro di Pioli e alle scelte che si punter...

Stavolta quando si parla di bilancio non ci si riferisce a quello economico-finanziario, ma a questioni più tecniche, legate al rendimento della squadra, al lavoro di Pioli e alle scelte che si punterà a realizzare. I Della Valle vogliono capire, valutare e eventualmente correggere cosa ha reso questo campionato una specie di lotteria sul piano dei risultati. A fine febbraio si farà un punto su quanto è riuscito a realizzare Corvino negli ultimi mercati. Il futuro sarà al centro delle attenzioni della società molto prima della fine del campionato. Lo riporta La Nazione.