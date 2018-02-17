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A fine mese tutti a rapporto da Della Valle, decide chi confermare. A rischio anche Corvino...

Stavolta quando si parla di bilancio non ci si riferisce a quello economico-finanziario, ma a questioni più tecniche, legate al rendimento della squadra, al lavoro di Pioli e alle scelte che si punter...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2018 09:18
A fine mese tutti a rapporto da Della Valle, decide chi confermare. A rischio anche Corvino... -
Rassegna Stampa
Della Valle
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Stavolta quando si parla di bilancio non ci si riferisce a quello economico-finanziario, ma a questioni più tecniche, legate al rendimento della squadra, al lavoro di Pioli e alle scelte che si punterà a realizzare. I Della Valle vogliono capire, valutare e eventualmente correggere cosa ha reso questo campionato una specie di lotteria sul piano dei risultati. A fine febbraio si farà un punto su quanto è riuscito a realizzare Corvino negli ultimi mercati. Il futuro sarà al centro delle attenzioni della società molto prima della fine del campionato. Lo riporta La Nazione.

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