Fine delle discussioni: confermato il rinvio di Bologna-Milan a data da destinarsi

Dopo quasi 24 ore di tira e molla e cambi di programma, è arrivata la decisione ufficiale su Bologna-Milan. La Lega Serie A ha deliberato che il rinvio del match è stato confermato. Non si giocherà du...

Dopo quasi 24 ore di tira e molla e cambi di programma, è arrivata la decisione ufficiale su Bologna-Milan. La Lega Serie A ha deliberato che il rinvio del match è stato confermato. Non si giocherà dunque domani la partita tra Bologna e Milan, neanche a porte chiuse o in un altro stadio. Così l'a.d. del Bologna Fenucci: "Decisione della Lega. C'è una situazione di oggettiva difficoltà nella zona dello stadio, ci sono stati dei crolli. Rinvio scelta più saggia. Recupero? Parlate con la Lega, la decisione spetta a loro". Così il presidente del Milan Scaroni: "La partita è rinviata, è ufficiale: una decisione incomprensibile, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito perché. Ma di fronte all'ordinanza del sindaco

abbassiamo la testa"

IKONE DEDICA LA DOPPIETTA DI BARONE

https://www.labaroviola.com/ikone-dedica-la-doppietta-a-barone-sei-sempre-nei-miei-pensieri-io-non-ti-dimentico-questo-e-per-te/273988/