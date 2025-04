Finalmente risolto il caos rinvii in Serie A: Inter-Roma domenica alle 15. Lazio-Parma lunedì alle 20.45

Fine del caos rinvii in Serie A: adesso sono ufficiali le date dei rinvii. La scelta di spostare le tre gare del sabato si è resa necessaria per ottemperare alle disposizioni legate al giorno di lutto per i funerali di Papa Francesco. Di seguito il comunicato: “Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 34ª giornata del Campionato Serie A ENILIVE sono riprogrammate come segue:

COMO – GENOA domenica 27 aprile 2025 ore 12.30 DAZN (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.00)

INTER-ROMA domenica 27 aprile 2025 ore 15.00 DAZN (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 18.00)

LAZIO – PARMA lunedì 28 aprile 2025 ore 20.45 DAZN/SKY (anziché sabato 26 aprile 2025 ore 20.45)