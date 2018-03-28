Finale Viareggio, Inter e Fiorentina scendono in campo con la 13 di Astori
Prima di iniziare la finale della Coppa Viareggio, le due finaliste sono scese in campo con la maglia numero 13 di Davide Astori.
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 15:04
Prima di iniziare la finale della Coppa Viareggio, le due finaliste sono scese in campo con la maglia numero 13 di Davide Astori. Bell'omaggio delle due squadre prima del minuto di silenzio in onore dell'ex osservatore dell'Inter Pierluigi Casiraghi.
Ricordiamo che in onore di Astori, è stato ufficialmente intitolato il nome del centro sportivo viola all'ex Capitano